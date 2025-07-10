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«Апеллировать к УЕФА будет проще». Аршавин — о важности для России матча «Зенит» — «Сьон»

«Апеллировать к УЕФА будет проще». Аршавин — о важности для России матча «Зенит» — «Сьон»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию и телеэксперт Андрей Аршавин поделился мнением о важности товарищеского матча Winline Суперсерии, где санкт-петербургский клуб разгромил швейцарский «Сьон» со счётом 5:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

«Мне кажется, это маленький шажочек, и раз уже прецедент создан — европейская команда провела матч, если не брать Сербию, команды которой у нас частые гости, — апеллировать к УЕФА будет проще после такой игры», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, с февраля 2022 года российские клубы исключены из международных турниров по решению ФИФА и УЕФА в связи с ситуацией на Украине. В результате команды РПЛ не участвуют в еврокубках, а национальная сборная под руководством Валерия Карпина проводит лишь товарищеские матчи.

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