«Апеллировать к УЕФА будет проще». Аршавин — о важности для России матча «Зенит» — «Сьон»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию и телеэксперт Андрей Аршавин поделился мнением о важности товарищеского матча Winline Суперсерии, где санкт-петербургский клуб разгромил швейцарский «Сьон» со счётом 5:2.

«Мне кажется, это маленький шажочек, и раз уже прецедент создан — европейская команда провела матч, если не брать Сербию, команды которой у нас частые гости, — апеллировать к УЕФА будет проще после такой игры», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, с февраля 2022 года российские клубы исключены из международных турниров по решению ФИФА и УЕФА в связи с ситуацией на Украине. В результате команды РПЛ не участвуют в еврокубках, а национальная сборная под руководством Валерия Карпина проводит лишь товарищеские матчи.

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