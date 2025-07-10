«ЦСКА пока тёмная лошадка». Григорян высказался о фаворите матча за Суперкубок России

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян назвал клуб, который считает фаворитом в матче за Суперкубок России между чемпионом страны «Краснодаром» и обладателем национального Кубка ЦСКА.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Фаворит «Краснодар». Уж слишком ЦСКА пока ещё юн в своём построении. ЦСКА пока тёмная лошадка на данном этапе», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА пройдёт на казанской «Ак Барс Арене» 12 июля. В июне 2025 года у красно-синих сменился главный тренер — вместо серба Марко Николича, покинувшего клуб по собственному желанию, с ЦСКА теперь работает швейцарец Фабио Челестини.

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