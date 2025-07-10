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«ЦСКА пока тёмная лошадка». Григорян высказался о фаворите матча за Суперкубок России

«ЦСКА пока тёмная лошадка». Григорян высказался о фаворите матча за Суперкубок России
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян назвал клуб, который считает фаворитом в матче за Суперкубок России между чемпионом страны «Краснодаром» и обладателем национального Кубка ЦСКА.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фаворит «Краснодар». Уж слишком ЦСКА пока ещё юн в своём построении. ЦСКА пока тёмная лошадка на данном этапе», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА пройдёт на казанской «Ак Барс Арене» 12 июля. В июне 2025 года у красно-синих сменился главный тренер — вместо серба Марко Николича, покинувшего клуб по собственному желанию, с ЦСКА теперь работает швейцарец Фабио Челестини.

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России

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