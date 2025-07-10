«ЦСКА пока тёмная лошадка». Григорян высказался о фаворите матча за Суперкубок России
Поделиться
Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян назвал клуб, который считает фаворитом в матче за Суперкубок России между чемпионом страны «Краснодаром» и обладателем национального Кубка ЦСКА.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Фаворит «Краснодар». Уж слишком ЦСКА пока ещё юн в своём построении. ЦСКА пока тёмная лошадка на данном этапе», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА пройдёт на казанской «Ак Барс Арене» 12 июля. В июне 2025 года у красно-синих сменился главный тренер — вместо серба Марко Николича, покинувшего клуб по собственному желанию, с ЦСКА теперь работает швейцарец Фабио Челестини.
Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июля 2025
-
06:32
-
06:20
-
06:10
-
06:05
-
06:01
-
05:52
-
05:52
-
05:45
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
04:40
-
04:15
-
03:59
-
03:54
-
03:39
-
03:30
-
03:17
-
03:13
-
03:02
-
02:57
-
02:47
-
02:42
-
02:36
-
02:26
-
02:10
-
02:05
-
01:50
-
01:41
-
01:23
-
00:58
-
00:54
-
00:54
-
00:44
-
00:34