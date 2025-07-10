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Александр Григорян оценил трансферную кампанию «Краснодара» летом 2025 года

Александр Григорян оценил трансферную кампанию «Краснодара» летом 2025 года
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян прокомментировал летние трансферы текущего межсезонья нового чемпиона России «Краснодара».

«Абсолютная адекватная точечная селекция. Был взят качественный крайний вингер. Очевидно, что он нужен был. Купили центрального защитника Жубала. Недооценивают многие, что они вернули воспитанника Стежко. А он обладает тонким первым пасом. Он будет серьёзно бороться за место в составе. И умышленно они не искали альтернативу Кордобе, чтобы не нервировать его. Если он пройдёт без травм, то «Краснодар» будет одним из претендентов на чемпионство. Без Кордобы это будет сделать тяжело», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Летом 2025 года состав «Краснодара» пополнили 24-летний бразильский левый вингер Густаво Фуртадо из греческой «Ламии», 23-летний голкипер Александр Корякин из московской «Родины», 28-летний центральный защитник Виталий Стежко из новороссийского «Черноморца» и 31-летний бразильский центральный защитник Жубал из французского «Осера».

Видео: История ФК «Краснодар»

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