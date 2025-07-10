Радимов сравнил 17-летнего Шилова с Батраковым и Кисляком после матча «Зенит» — «Сьон»

Экс-полузащитник «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов поделился мнением об игре 17-летнего нападающего Вадима Шилова, отметившегося голом в товарищеском матче со «Сьоном» (5:2).
«Это громкое заявление, чтобы быть в обойме. Его нужно подводить. Другое дело, что в чемпионате России столько пространства могут и не дать. Но мастерства у него много. И самое главное — есть стержень. Он из академии, ему совсем недавно исполнилось 17 лет. Это его уже третий мяч в товарищеских матчах за основную команду. Он выходит и не боится, берёт на себя инициативу. Так и должно быть, когда юноша заходит в большой футбол. Так делали Кисляк, Батраков, а теперь в этом направлении двигается Шилов», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Шилов выступал за молодёжную команду сине-бело-голубых, забив 14 голов в 13 матчах МФЛ. Также в активе Вадима шесть результативных передач.
Легионеры на контракте с «Зенитом»:
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