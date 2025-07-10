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Радимов сравнил 17-летнего Шилова с Батраковым и Кисляком после матча «Зенит» — «Сьон»

Радимов сравнил 17-летнего Шилова с Батраковым и Кисляком после матча «Зенит» — «Сьон»
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Экс-полузащитник «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов поделился мнением об игре 17-летнего нападающего Вадима Шилова, отметившегося голом в товарищеском матче со «Сьоном» (5:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

«Это громкое заявление, чтобы быть в обойме. Его нужно подводить. Другое дело, что в чемпионате России столько пространства могут и не дать. Но мастерства у него много. И самое главное — есть стержень. Он из академии, ему совсем недавно исполнилось 17 лет. Это его уже третий мяч в товарищеских матчах за основную команду. Он выходит и не боится, берёт на себя инициативу. Так и должно быть, когда юноша заходит в большой футбол. Так делали Кисляк, Батраков, а теперь в этом направлении двигается Шилов», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Шилов выступал за молодёжную команду сине-бело-голубых, забив 14 голов в 13 матчах МФЛ. Также в активе Вадима шесть результативных передач.

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