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Луис Энрике назвал ключ к успеху «ПСЖ» после выхода в финал КЧМ

Луис Энрике назвал ключ к успеху «ПСЖ» после выхода в финал КЧМ
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о ключе к успеху парижан после выхода в финал клубного чемпионата мира — 2025. Напомним, в полуфинале соревнований «ПСЖ» разгромил «Реал» со счётом 4:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

«Ключ к успеху «ПСЖ»? Непревзойдённая игра моих футболистов и их щедрость — то, как они отдают всё ради команды», — приводит слова Энрике The Guardian.

Отметим, что парижане в шаге от завоевания пятого трофея по итогам сезона. Ранее французский гранд стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов УЕФА. В решающем матче КЧМ команда Энрике встретится с лондонским «Челси». Игра состоится 13 июля. Начало — в 22:00 мск.

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