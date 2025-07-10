Луис Энрике назвал ключ к успеху «ПСЖ» после выхода в финал КЧМ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о ключе к успеху парижан после выхода в финал клубного чемпионата мира — 2025. Напомним, в полуфинале соревнований «ПСЖ» разгромил «Реал» со счётом 4:0.

«Ключ к успеху «ПСЖ»? Непревзойдённая игра моих футболистов и их щедрость — то, как они отдают всё ради команды», — приводит слова Энрике The Guardian.

Отметим, что парижане в шаге от завоевания пятого трофея по итогам сезона. Ранее французский гранд стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов УЕФА. В решающем матче КЧМ команда Энрике встретится с лондонским «Челси». Игра состоится 13 июля. Начало — в 22:00 мск.

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