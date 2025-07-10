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«Уже видна другая картина». Шпилевский прокомментировал победу «Пари НН» над «Сочи»

«Уже видна другая картина». Шпилевский прокомментировал победу «Пари НН» над «Сочи»
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Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал комментарий по итогам победного для волжан товарищеского матча с «Сочи» (1:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи, Россия
1:0 Босельи – 31'    

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать нас. Атмосфера на стадионе была хорошая. Хоть это был и товарищеский матч, думаю, ребята поверили в себя, как и зрители в команду. Могу гордиться: за три недели, что мы работаем, команда показывает другое лицо, уже видна другая картина. Меня как тренера это радует, хотя, понятно, есть к чему стремиться», — приводит слова Шпилевского официальный телеграм-канал «Пари НН».

9 июля на домашней «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде «Пари НН» с минимальным счётом 1:0 победил в товарищеском матче «Сочи». Единственный гол на 31-й минуте забил уругвайский нападающий Хуан Босельи.

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