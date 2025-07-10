Энрике объяснил, почему нельзя сравнивать его «ПСЖ» с «Реалом» Хаби Алонсо

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос, чего не хватает мадридскому «Реалу» при Хаби Алонсо после очного матча в рамках полуфинала клубного чемпионата мира — 2025. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу французского гранда.
«Хаби просто нужен предсезонный период. Ему не нужно ничего доказывать. Проект Алонсо только начинает развиваться. Какой следует вывод? Я работал над нашим проектом два года, «ПСЖ» и «Реал» Алонсо просто нельзя сравнивать», — приводит слова Энрике аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) The Touchline | Football Coverage со ссылкой на пресс-конференцию.
Напомним, Алонсо возглавил мадридский клуб в конце мая этого года. На данный момент под руководством испанского специалиста «Королевский клуб» провёл шесть официальных матчей — все на КЧМ: четыре победы, один ничейный результат и одно поражение.
- 10 июля 2025
-
08:00
-
07:39
-
07:30
-
07:25
-
07:12
-
06:48
-
06:32
-
06:20
-
06:10
-
06:05
-
06:01
-
05:52
-
05:52
-
05:45
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
04:40
-
04:15
-
03:59
-
03:54
-
03:39
-
03:30
-
03:17
-
03:13
-
03:02
-
02:57
-
02:47
-
02:42
-
02:36
-
02:26
-
02:10
-
02:05
-
01:50
-
01:41