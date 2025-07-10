Энрике объяснил, почему нельзя сравнивать его «ПСЖ» с «Реалом» Хаби Алонсо

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос, чего не хватает мадридскому «Реалу» при Хаби Алонсо после очного матча в рамках полуфинала клубного чемпионата мира — 2025. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу французского гранда.

«Хаби просто нужен предсезонный период. Ему не нужно ничего доказывать. Проект Алонсо только начинает развиваться. Какой следует вывод? Я работал над нашим проектом два года, «ПСЖ» и «Реал» Алонсо просто нельзя сравнивать», — приводит слова Энрике аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) The Touchline | Football Coverage со ссылкой на пресс-конференцию.

Напомним, Алонсо возглавил мадридский клуб в конце мая этого года. На данный момент под руководством испанского специалиста «Королевский клуб» провёл шесть официальных матчей — все на КЧМ: четыре победы, один ничейный результат и одно поражение.