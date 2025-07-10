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Энрике объяснил, почему нельзя сравнивать его «ПСЖ» с «Реалом» Хаби Алонсо

Энрике объяснил, почему нельзя сравнивать его «ПСЖ» с «Реалом» Хаби Алонсо
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос, чего не хватает мадридскому «Реалу» при Хаби Алонсо после очного матча в рамках полуфинала клубного чемпионата мира — 2025. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу французского гранда.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

«Хаби просто нужен предсезонный период. Ему не нужно ничего доказывать. Проект Алонсо только начинает развиваться. Какой следует вывод? Я работал над нашим проектом два года, «ПСЖ» и «Реал» Алонсо просто нельзя сравнивать», — приводит слова Энрике аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) The Touchline | Football Coverage со ссылкой на пресс-конференцию.

Напомним, Алонсо возглавил мадридский клуб в конце мая этого года. На данный момент под руководством испанского специалиста «Королевский клуб» провёл шесть официальных матчей — все на КЧМ: четыре победы, один ничейный результат и одно поражение.

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