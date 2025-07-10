«ПСЖ» разгромил «Реал» в полуфинале КЧМ, Джокович сыграет с Синнером. Главное к утру
Французский «ПСЖ» не оставил шансов мадридскому «Реалу» в матче 1/2 финала и стал вторым финалистом клубного чемпионата мира, 38-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2025 на первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, «Спартак» согласовал трансфер полузащитника «Твенте». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0 и вышел в финал клубного ЧМ.
- Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2025, где встретится с Янником Синнером.
- «Спартак» согласовал трансфер Влапа с «Твенте» за € 4 млн и договорился с игроком.
- Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС.
- Минское «Динамо» проиграло «Лудогорцу» в первом матче квалификации Лиги чемпионов.
- Лука Модрич провёл последний матч в составе мадридского «Реала».
- Защитник «Фламенго» Уэсли Франка отказался от перехода в «Зенит» — Романо.
- Нападающий клубов НХЛ Райли Нэш объявил о завершении игровой карьеры в 36 лет.
- Андрей Рублёв вернётся в топ-10 мирового рейтинга по итогам Уимблдона-2025.
- Во Франции задержали российского баскетболиста по запросу из США — AFP.
- В НБА появится очередной рекордный контракт по средней годовой плате.
Материалы по теме
Комментарии