«ПСЖ» разгромил «Реал» в полуфинале КЧМ, Джокович сыграет с Синнером. Главное к утру

Французский «ПСЖ» не оставил шансов мадридскому «Реалу» в матче 1/2 финала и стал вторым финалистом клубного чемпионата мира, 38-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2025 на первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, «Спартак» согласовал трансфер полузащитника «Твенте». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».