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10 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, КЧМ-2025, РПЛ, квалификация Лиги чемпионов, НХЛ, теннис, Уимблдон-2025, НБА

«ПСЖ» разгромил «Реал» в полуфинале КЧМ, Джокович сыграет с Синнером. Главное к утру
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Французский «ПСЖ» не оставил шансов мадридскому «Реалу» в матче 1/2 финала и стал вторым финалистом клубного чемпионата мира, 38-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2025 на первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, «Спартак» согласовал трансфер полузащитника «Твенте». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0 и вышел в финал клубного ЧМ.
  2. Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2025, где встретится с Янником Синнером.
  3. «Спартак» согласовал трансфер Влапа с «Твенте» за € 4 млн и договорился с игроком.
  4. Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС.
  5. Минское «Динамо» проиграло «Лудогорцу» в первом матче квалификации Лиги чемпионов.
  6. Лука Модрич провёл последний матч в составе мадридского «Реала».
  7. Защитник «Фламенго» Уэсли Франка отказался от перехода в «Зенит» — Романо.
  8. Нападающий клубов НХЛ Райли Нэш объявил о завершении игровой карьеры в 36 лет.
  9. Андрей Рублёв вернётся в топ-10 мирового рейтинга по итогам Уимблдона-2025.
  10. Во Франции задержали российского баскетболиста по запросу из США — AFP.
  11. В НБА появится очередной рекордный контракт по средней годовой плате.
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