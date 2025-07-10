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Стало известно, когда будет решаться вопрос о будущем Родриго в «Реале»

Стало известно, когда будет решаться вопрос о будущем Родриго в «Реале»
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Мадридский «Реал» и представители бразильского вингера Родриго Гоэса встретятся, чтобы обсудить будущее футболиста в испанском клубе, уже на следующей неделе. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, итоговое решение будет зависеть от самого Родриго, так как мадридский гранд готов принять его уход, если игрок решит покинуть клуб.

Отметим, что Родриго не выходил в стартовом составе «Реала» на клубном чемпионате мира в пяти матчах подряд. Всего на его счету 92 минуты и одна голевая передача в составе испанского клуба на турнире при Хаби Алонсо. Ранее сообщалось, что в переходе 24-летнего бразильца заинтересованы «Бавария», «Арсенал», «Аль-Наср» и «ПСЖ».

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