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Защитник сборной Узбекистана Ашурматов объяснил, почему ушёл из казанского «Рубина»

Защитник сборной Узбекистана Ашурматов объяснил, почему ушёл из казанского «Рубина»
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Покинувший «Рубин» 29-летний узбекский центральный защитник Рустам Ашурматов рассказал о причинах ухода из казанского клуба.

— Почему покидаешь «Рубин»?
— У меня было предложение от другого клуба, а «Рубин» не стал отказывать. Если честно, хотелось больше игровой практики, поэтому решил уйти из команды. Я мог остаться в «Рубине», ведь у меня ещё год контракта с клубом. Но мне нужна игровая практика, чтобы попасть на чемпионат мира. В прошлом сезоне не имел столько игрового времени, на сколько рассчитывал. Я хотел играть больше и старался, но не получилось, — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

9 июля было официально объявлено о переходе Рустама Ашурматова из казанского «Рубина» в иранский «Эстегляль».

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