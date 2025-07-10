«Планка очень высокая». Олег Корнаухов — о Перрене и Стежко в «Краснодаре»

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о вероятном переходе в «Краснодар» 29-летнего вингера «Осера» Гаэтана Перрена и возвращении «быками» своего воспитанника — 28-летнего центрального защитника Виталия Стежко, выступавшего за новороссийский «Черноморец».

«Это человек, который прошёл французский чемпионат. Это качественное усиление. Стежко воспитанник «Краснодара», но он не играл на хорошем уровне в РПЛ. Сложно понять, готов ли именно он биться за чемпионство — планка очень высокая», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне-2024/2025 на счету Гаэтана Перрена 35 матчей за «Осер» во всех турнирах, 10 забитых мячей и 11 результативных передач.

Видео: История ФК «Краснодар»