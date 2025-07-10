Тренер «Пари НН» Шпилевский отреагировал на слухи о возможном трансфере форварда Горичана

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отреагировал на слухи о о возможном переходе нападающего загребского «Локомотива» Силвио Горичана.

«С момента моего прихода в клуб я сразу обозначил, что необходимо усиление команды. Я не обладаю волшебными способностями и тоже нуждаюсь в игроках-гладиаторах, готовых реализовывать мои идеи на поле. Губернатор ждёт, что мы добьёмся успехов, в том числе и в Кубке России, поэтому нам необходима глубина состава.

Что касается трансфера Горичана, то, как только появится информация, я обязательно сообщу», – передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.