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Тренер «Пари НН» Шпилевский отреагировал на слухи о возможном трансфере форварда Горичана

Тренер «Пари НН» Шпилевский отреагировал на слухи о возможном трансфере форварда Горичана
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Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отреагировал на слухи о о возможном переходе нападающего загребского «Локомотива» Силвио Горичана.

«С момента моего прихода в клуб я сразу обозначил, что необходимо усиление команды. Я не обладаю волшебными способностями и тоже нуждаюсь в игроках-гладиаторах, готовых реализовывать мои идеи на поле. Губернатор ждёт, что мы добьёмся успехов, в том числе и в Кубке России, поэтому нам необходима глубина состава.

Что касается трансфера Горичана, то, как только появится информация, я обязательно сообщу», – передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

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