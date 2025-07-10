Главный тренер «Пари НН» Шпилевский рассказал о сложной травме защитника Эктова

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после победного для волжан товарищеского матча с «Сочи» (1:0) рассказал о состоянии здоровья 29-летнего правого защитника Александра Эктова.

– В матче с «Сочи» в заявку не попал Александр Эктов. У него повреждение? И если да, то насколько серьёзное?

– Здесь нужно сказать, что да, к сожалению, для нас это большая потеря. У Саши есть хроническая травма в колене, которую он снова почувствовал на тренировке. Не хочется всего оглашать. Для меня Александр Эктов – фантастический футболист и личность. К сожалению, скорее всего, он выпал на долгий срок, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

Защитник Александр Эктов сезон-2024/2025 провёл в «Пари НН» на правах аренды, по завершении сезона был оформлен его полноценный трансфер из «Краснодара». На счету игрока 27 матчей за нижегородцев во всех турнирах, один забитый мяч и два результативных паса.

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