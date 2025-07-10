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«Балтика» объявила об уходе голкипера Свинова

«Балтика» объявила об уходе голкипера Свинова
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Голкипер Илья Свинов покинул калининградскую «Балтику». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Трудовой договор между футбольным клубом «Балтика» и Ильёй Свиновым расторгнут по соглашению сторон. Илья пополнил ряды балтийцев в июле. За калининградцев Свинов провёл пять встреч.

Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

Вторую половину сезона-2024/2025 24-летний Илья Свинов провёл в «Уфе» на правах аренды. Всего в сезоне Первой лиги голкипер провёл шесть матчей.

«Балтика» стала победителем Первой лиги и в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге.

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