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Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 10 июля

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 10 июля
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Сегодня, 10 июля, состоятся матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы 10 июля (время — московское):

19:00. «Сабах» (Азербайджан) – «Целе» (Словения);
19:30. АЕК Ларнака (Кипр) – «Партизан» (Сербия);
20:00. «Шериф» (Молдавия) – «Приштина» (Косово);
20:00. «Пакш» (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния);
20:30. «Левски» (Болгария) – «Хапоэль» Б-Ш (Израиль);
21:00. «Шахтёр» (Украина) – «Ильвес» (Финляндия);
21:15. «Спартак» Тр (Словакия) – «Хеккен» (Швеция);
22:00. «Легия» (Польша) – «Актобе» (Казахстан).

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
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