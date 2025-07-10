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«Прислушиваются к футбольным людям». Мостовой — о Пруцеве и Медине в «Локомотиве»

«Прислушиваются к футбольным людям». Мостовой — о Пруцеве и Медине в «Локомотиве»
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Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к футболистам московского «Спартака» Данилу Пруцеву и Хесусу Медине. Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Медина и Пруцев могут присоединиться к железнодорожникам.

«Медина много не играл в «Спартаке», да и Пруцев тоже. Хотя Данил бы хорошо смотрелся и в основном составе. Если «Локомотив» и дальше так будет закупаться, то могут побороться за тройку. Я раньше говорил, что вижу их максимум в шестёрке. Видимо, они прислушиваются к футбольным людям и начинают усиливаться. Пруцева я бы не продавал из «Спартака», он мне нравится. Другое дело, что он сам хочет играть, а не сидеть», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Полузащитник Данил Пруцев выступает за «Спартак» с января 2022 года. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2026 года. До такого же периода действует соглашение клуба с вингером Хесусом Мединой. Он перебрался в «Спартак» из ЦСКА в июле 2023-го.

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