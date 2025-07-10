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Игрок «Пари НН» Майга: Шпилевский изменил нашу игру, теперь мы много атакуем

Игрок «Пари НН» Майга: Шпилевский изменил нашу игру, теперь мы много атакуем
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о работе с новым главным тренером клуба Алексеем Шпилевским.

«Шпилевский сразу же изменил стиль нашей игры: теперь команда демонстрирует больше контроля над мячом, активно использует контратаки и чаще подходит к воротам соперника. В Нижнем Новгороде тренер впервые настроен на атакующий футбол! Я очень рад, что нас возглавил такой умный специалист», – сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

Предыдущим клубом 37-летнего Алексея Шпилевского был кипрский «Арис». Он возглавил «Пари Нижний Новгород» в июне 2025 года.

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