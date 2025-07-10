Экс-игрок «Рубина» Ашурматов: Рахимов в перспективе может возглавить российский топ-клуб

Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов высказался о перспективах Рашида Рахимова, который ныне возглавляет казанцев. Игрок считает, что специалист в будущем может возглавить топ-клуб РПЛ.

— Был разговор с Рашидом Рахимовым?

— Да, на сборах. Он был не против, чтобы я остался в команде. Но я попросил отпустить меня ради игровой практики. Он только поддержал. Да, при нём было мало игровой практики, но в моей карьере Рахимов — один из лучших тренеров. Я об этом ему сказал.

— Как думаешь, Рахимов может возглавить топ-клуб России — например, «Спартак», где он играл?

— Почему нет? У него сейчас хорошие отношения с «Рубином». Не думаю, что он бросит команду и куда-то поедет. Но в перспективе он может возглавить российский топ-клуб, — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.