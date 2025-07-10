Луис Энрике обозначил, почему Усман Дембеле заслуживает выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике объяснил, почему вингер парижан Усман Дембеле заслуживает выиграть «Золотой мяч» — 2025. По словам испанского специалиста, французский футболист является лучшим игроком сезона-2024/2025.

«Думаю, он лучший игрок этого сезона с отрывом. Он заслуживает выиграть всё. Он отдаёт все силы ради команды. Он наш лучший игрок, он уникален, меняет ход матча, делает разницу. Наблюдать за его игрой – наслаждение для всех», – приводит слова Энрике испанское онлайн-издание Marca.

Отметим, что в 29 матчах завершившегося сезона Лиги 1 Усман забил 21 гол и сделал восемь результативных передач.