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Игрок «ПСЖ» Фабиан Руис высказался о дубле в ворота «Реала» в 1/2 финала клубного ЧМ

Игрок «ПСЖ» Фабиан Руис высказался о дубле в ворота «Реала» в 1/2 финала клубного ЧМ
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Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис высказался о выходе в финал клубного чемпионата мира. Вчера, 9 июля, в 1/2 финала «Пари Сен-Жермен» обыграл испанский «Реал» Мадрид со счётом 4:0. Руис оформил дубль.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

«Я стараюсь помогать команде. Зная, что помог команде, я рад, что забил два гола в полуфинале клубного чемпионата мира. Я стараюсь делать всё, что в моих силах, делать то, о чём просит меня тренер, и мне очень повезло, что я могу играть за этот клуб. Теперь мы хотим завершить турнир наилучшим образом и завоевать ещё один трофей», — приводит слова Руиса официальный сайт ФИФА.

В финале клубного чемпионата мира «Пари Сен-Жермен» сыграет с английским «Челси» 13 июля.

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025 года
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