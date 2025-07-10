«Краснодар» презентовал домашний и гостевой комплекты формы на следующий сезон

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» продемонстрировала, как будет выглядеть домашний и гостевой комплекты формы команды в следующем сезоне.

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Напомним, чёрно-зелёные выиграли Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2024/2025, победив в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене. Для чёрно-зелёных этот титул — первый в клубной истории. Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Отметим, что новый сезон РПЛ начнётся 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. В первых пяти турах Российской Премьер-Лиги «быки» сыграют с «Пари НН», «Локомотивом», московским «Динамо», «Торпедо» и «Сочи».