Экс-игрок «Рубина» Ашурматов назвал Казань более комфортным городом для жизни, чем Москва

Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов поделился впечатлениями от жизни в Казани. Он считает, что Казань — более комфортный город для жизни, чем Москва.

«Мне и моей семье очень нравится Казань. Приятно было здесь жить. Казань даже выделяется на фоне Москвы. Если бы пришлось выбирать город для проживания, выбрал бы Казань. В Москве очень шумно, много людей и пробки. Мне такое не нравится», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне «Рубин» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар».