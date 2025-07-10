Защитник «Реала» Милитао прокомментировал поражение от «ПСЖ» в 1/2 финала клубного ЧМ

Защитник испанского «Реала» Мадрид Эдер Милитао высказался о поражении от французского «Пари Сен-Жермен» в 1/2 финала клубного чемпионата мира. «Реал» проиграл со счётом 0:4. В составе «Пари Сен-Жермен» отличились Фабиан Руис (дважды), Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш.

«Сегодняшний результат был не в нашу пользу, но важно продолжать усердно работать. Они хорошо скоординированы, как вы можете видеть по их сезону. Это молодая команда с волей к победе. Они демонстрируют это своей коллективной игрой. Сегодня мы ясно увидели, насколько они сильны. Поздравляю их», — приводит слова Милитао официальный сайт ФИФА.