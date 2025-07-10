Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Реала» Милитао прокомментировал поражение от «ПСЖ» в 1/2 финала клубного ЧМ

Защитник «Реала» Милитао прокомментировал поражение от «ПСЖ» в 1/2 финала клубного ЧМ
Комментарии

Защитник испанского «Реала» Мадрид Эдер Милитао высказался о поражении от французского «Пари Сен-Жермен» в 1/2 финала клубного чемпионата мира. «Реал» проиграл со счётом 0:4. В составе «Пари Сен-Жермен» отличились Фабиан Руис (дважды), Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш.

«Сегодняшний результат был не в нашу пользу, но важно продолжать усердно работать. Они хорошо скоординированы, как вы можете видеть по их сезону. Это молодая команда с волей к победе. Они демонстрируют это своей коллективной игрой. Сегодня мы ясно увидели, насколько они сильны. Поздравляю их», — приводит слова Милитао официальный сайт ФИФА.

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025 года
Материалы по теме
«ПСЖ» без шансов стёр «Реал» и вышел в финал КЧМ! Четвёртый гол — просто издевательство
Видео
«ПСЖ» без шансов стёр «Реал» и вышел в финал КЧМ! Четвёртый гол — просто издевательство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android