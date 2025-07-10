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Экс-директор «Зенита» может получить назначение в «Ювентусе»

Экс-директор «Зенита» может получить назначение в «Ювентусе»
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Туринский «Ювентус» намерен назначить нового спортивного директора в ближайшее время. Клуб хочет закрыть данный вопрос до конца июля.

По информации La Gazzetta dello Sport, одним из приоритетных кандидатов для «Ювентуса» является бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, который ныне работает в греческом АЕКе. Также «Ювентус» рассматривает варианты с Франсуа Модесто и Марко Оттолини.

Испанский функционер работал в «Зените» с июля 2018 года по апрель 2021 года, его следующим клубом после прекращения сотрудничества с сине-бело-голубыми стал французский «Марсель». В 2023 году была информация, что Рибалта может оказаться в московском «Спартаке». А летом 2024-го СМИ сообщали о его возможном назначении в испанский «Бетис». В итоге функционер присоединился к греческому АЕКу.

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