Модрич подписал однолетний контракт с «Миланом» — Романо

Хорватский полузащитник Лука Модрич подписал контракт с итальянским «Миланом». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

39-летний Лука Модрич покинул мадридский «Реал» после завершения срока контракта. Вчера, 9 июля, «Реал» потерпел поражение от французского «Пари Сен-Жермен» в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира и покинул турнир.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 года. В составе «сливочных» он четырежды выиграл чемпионат Испании (2016/2017, 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024), шесть раз — Лигу чемпионов (2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2023/2024), дважды — Кубок Испании (2013/2014, 2022/2023) и пять раз — Суперкубок страны (2012, 2017, 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024).