«Мы были слабы». Куртуа — о разгромном поражении «Реала» от «ПСЖ» в полуфинале КЧМ
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Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался по итогам матча 1/2 финала клубного чемпионата мира по футболу с «ПСЖ» (0:4). Вратарь признался, что «сливочные» сыграли слабо.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6' 2:0 Дембеле – 9' 3:0 Руис – 24' 4:0 Рамуш – 87'
«Сегодня мы были немного слабы. В других матчах мы выступали намного лучше. И нам, естественно, ещё есть над чем поработать», — приводит слова Куртуа французское онлайн-издание RMC Sport.
Напомним, игра между «ПСЖ» и «Реалом» состоялась накануне, 9 июля. Парижане одержали победу со счётом 4:0. Таким образом, «Реал» завершил выступления на клубном ЧМ. «ПСЖ» вышел в финал турнира, который состоится 13 июля. В главном матче КЧМ парижане встретятся с «Челси».
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