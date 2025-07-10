«Мы были слабы». Куртуа — о разгромном поражении «Реала» от «ПСЖ» в полуфинале КЧМ

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался по итогам матча 1/2 финала клубного чемпионата мира по футболу с «ПСЖ» (0:4). Вратарь признался, что «сливочные» сыграли слабо.

«Сегодня мы были немного слабы. В других матчах мы выступали намного лучше. И нам, естественно, ещё есть над чем поработать», — приводит слова Куртуа французское онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, игра между «ПСЖ» и «Реалом» состоялась накануне, 9 июля. Парижане одержали победу со счётом 4:0. Таким образом, «Реал» завершил выступления на клубном ЧМ. «ПСЖ» вышел в финал турнира, который состоится 13 июля. В главном матче КЧМ парижане встретятся с «Челси».