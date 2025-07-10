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Рустам Ашурматов: «Рубин» — лучшая команда, в которой я играл за всю свою карьеру

Рустам Ашурматов: «Рубин» — лучшая команда, в которой я играл за всю свою карьеру
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Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов высказался об уходе из казанской команды. Он покинул «Рубин» в июле 2025 года.

— С какими чувствами уходишь из «Рубина» после двух с половиной лет в Казани?
— Мне было очень тяжело. 5 июля попрощался с ребятами. Но что поделать? Это футбол, карьера и жизнь. Такие случаи бывают. Принял трудное решение, но буду терпеть.

— Как оценишь период игры в России?
— Это большой опыт. Я подружился и играл против хороших футболистов. Мне было очень приятно, но не могу сказать, что лучшие футбольные годы провёл в России, потому что я мало играл. Но «Рубин» — лучшая команда, в которой я играл за всю свою карьеру. Ни секунды не жалел о переезде в Россию. Меня всё устраивало, кроме игровой практики, — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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