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Суд по иску «Ростеха» взыскал 923 млн рублей с «Крыльев Советов»

Суд по иску «Ростеха» взыскал 923 млн рублей с «Крыльев Советов»
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Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать 923 млн рублей с самарских «Крыльев Советов» по иску «Ростеха». Ранее сообщалось, что компания «РТ-Капитал», входящая в контур управления госкорпорации «Ростех», увеличила сумму исковых требований к «Крыльям Советов» до 923 млн.

«Суд решил взыскать с ПФК «Крылья Советов» в пользу «РТ-Капитал» 923 384 тысячи задолженности, из которой по кредитному договору из них 671 млн — основной долг, 28 млн 298 тысяч — проценты на 28 января 2025 года, 100 млн 649 тысяч — повышенные проценты, начисленные с 10 января 2022 года по 9 января 2025 года. По кредитному договору №2 — 123 млн 435 тысяч. С продолжением начислять проценты по ставке 0,5% годовых. Решение может быть обжаловано», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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