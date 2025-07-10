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Раков ответил, почему случился спад по ходу прошлого сезона в «Локомотиве»

Раков ответил, почему случился спад по ходу прошлого сезона в «Локомотиве»
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Нападающий Вадим Раков высказался о причинах спада по ходу сезона-2024/2025 в московском «Локомотиве». В это межсезонье футболист перешёл в самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

— В начале сезона вы были ещё одним молодым футболистом, который качественно играл в РПЛ. Почему не удалось это продолжить?
— Мне кажется, в том моменте сильную роль сыграла травма. До неё я немало играл за «Локомотив» и неплохо себя показывал. Всё нормально было. А после неё выпал из состава. Очень сильно она меня выбила из строя. Надеюсь, теперь в «Крыльях» ничего не помешает и смогу играть больше, показывать себя и помогать команде, — приводят слова Ракова «Известия».

В сезоне-2024/2025 чемпионата России 20-летний Вадим Раков провёл 20 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Также на его счету девять игр, два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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