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Нападающий ЦСКА Алеррандро сменил игровой номер перед новым сезоном

Нападающий ЦСКА Алеррандро сменил игровой номер перед новым сезоном
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Нападающий московского ЦСКА Алеррандро в предстоящем сезоне будет выступать под новым игровым номером. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

В предстоящем сезоне бразилец будет выступать под девятым номером. Ранее он играл под седьмым номером.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Алеррандро провёл шесть матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок не отметился.

В субботу, 12 июля, ЦСКА начнёт новый сезон матчем за Суперкубок России с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Казани. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

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