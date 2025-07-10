Ашурматов: за выход Узбекистана на ЧМ одно заведение подарило пожизненный ваучер на еду

Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов рассказал, как на родине отреагировали на выход сборной Узбекистана на чемпионат мира 2026 года. Он поведал, что в качестве благодарности за успешный результат квалификации ему однажды подарили безлимитный ваучер на бесплатную еду в одном из ресторанов Ташкента.

«Когда ходим по Ташкенту, люди нас видят и поздравляют. У меня было три случая, когда нас бесплатно угощали в ресторане! А одно заведение подарило мне ваучер на бесплатную еду у них на всю жизнь! Было очень приятно», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.