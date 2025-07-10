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Ашурматов: за выход Узбекистана на ЧМ одно заведение подарило пожизненный ваучер на еду

Ашурматов: за выход Узбекистана на ЧМ одно заведение подарило пожизненный ваучер на еду
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Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов рассказал, как на родине отреагировали на выход сборной Узбекистана на чемпионат мира 2026 года. Он поведал, что в качестве благодарности за успешный результат квалификации ему однажды подарили безлимитный ваучер на бесплатную еду в одном из ресторанов Ташкента.

«Когда ходим по Ташкенту, люди нас видят и поздравляют. У меня было три случая, когда нас бесплатно угощали в ресторане! А одно заведение подарило мне ваучер на бесплатную еду у них на всю жизнь! Было очень приятно», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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