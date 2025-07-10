«Зенит» предложил € 35 млн за Тьяго Альмаду, игрок выбрал другой клуб — Record

Санкт-петербургский «Зенит» сделал предложение о приобретении полузащитника «Ботафого» Тьяго Альмады, однако сам футболист предпочитает перейти в «Бенфику». Об этом сообщает интернет-издание Record. По данным источника, португальский клуб предлагает € 26 млн за 60% прав на игрока.

Напомним, «Зенит» по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар». Альмаде 24 года. За «Ботафого» аргентинский хавбек играет с лета прошлого года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального футболиста в € 25 млн.

Отметим, что в составе сборной Аргентины Тьяго становился чемпионом мира.