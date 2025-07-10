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Сборная России осталась на 35-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА, первая — Аргентина

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. Сборная России осталась на 35-м месте.

Рейтинг национальных команд ФИФА, 10 июля:

1. Аргентина — 1885,36;

2. Испания — 1867,09;

3. Франция — 1862,03;

4. Англия — 1813,32;

5. Бразилия — 1777,69;

6. Португалия — 1770,53;

7. Нидерланды — 1758,18;

8. Бельгия — 1736,38;

9. Германия — 1716,98;

10. Хорватия — 1707,51.

…

35. Россия — 1518,54.

В июне россияне провели два товарищеских матча: с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.