Сборная России осталась на 35-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА, первая — Аргентина

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. Сборная России осталась на 35-м месте.
Рейтинг национальных команд ФИФА, 10 июля:
1. Аргентина — 1885,36;
2. Испания — 1867,09;
3. Франция — 1862,03;
4. Англия — 1813,32;
5. Бразилия — 1777,69;
6. Португалия — 1770,53;
7. Нидерланды — 1758,18;
8. Бельгия — 1736,38;
9. Германия — 1716,98;
10. Хорватия — 1707,51.
…
35. Россия — 1518,54.
В июне россияне провели два товарищеских матча: с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.