Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России осталась на 35-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА, первая — Аргентина

Сборная России осталась на 35-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА, первая — Аргентина
Аудио-версия:
Комментарии

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. Сборная России осталась на 35-м месте.

Рейтинг национальных команд ФИФА, 10 июля:

1. Аргентина — 1885,36;
2. Испания — 1867,09;
3. Франция — 1862,03;
4. Англия — 1813,32;
5. Бразилия — 1777,69;
6. Португалия — 1770,53;
7. Нидерланды — 1758,18;
8. Бельгия — 1736,38;
9. Германия — 1716,98;
10. Хорватия — 1707,51.

35. Россия — 1518,54.

В июне россияне провели два товарищеских матча: с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Материалы по теме
«Предпосылки к возвращению России есть. Решение могут принять до конца года». Мощный Дюков
«Предпосылки к возвращению России есть. Решение могут принять до конца года». Мощный Дюков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android