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В «Крыльях Советов» прокомментировали решение суда по долгу «РТ-Капиталу»

В «Крыльях Советов» прокомментировали решение суда по долгу «РТ-Капиталу»
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Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев высказался о решении Арбитражного суда Москвы по долгу «РТ-Капиталу». Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать 923 млн рублей с «Крыльев Советов».

«Никакие судебные тяжбы не повлияют на жизнь клуба. Будем подавать апелляцию и через суд добиваться пересмотра данного решения. Клуб предлагал варианты урегулирования данного вопроса мирным путём, комфортного для обеих сторон, но нас не услышали. Непонятно, почему именно сейчас спустя 14 лет второй стороне потребовалось взыскать с нашего клуба единовременно всю сумму. Видимо, тяжёлые времена для компании...» — приводит слова Яковлева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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