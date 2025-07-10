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Экс-игрок «Рубина» рассказал, что сделал с подаренным президентом Узбекистана автомобилем

Экс-игрок «Рубина» рассказал, что сделал с подаренным президентом Узбекистана автомобилем
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Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов высказался о машине, которую ему и всем игрокам сборной Узбекистана подарил президент страны за выход на ЧМ-2026.

— Всем игрокам сборной президент Узбекистана подарил машины?
— Да. Китайский автомобиль BYD. Многие ребята отдали машину своим родителям и семьям. Я подарил её маме.

— Успел поездить на машине?
— Да, после матча было 10 дней. Хоть и китайская, но по уровню очень хорошая машина.

— А в России был свой автомобиль?
— Да. BMW M5 была. Конечно, тяжело её сравнить с китайцем. Там же гибрид, а у меня на бензине. По ощущениям это совсем другое, — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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