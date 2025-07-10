Экс-игрок «Рубина» рассказал, что сделал с подаренным президентом Узбекистана автомобилем

Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов высказался о машине, которую ему и всем игрокам сборной Узбекистана подарил президент страны за выход на ЧМ-2026.

— Всем игрокам сборной президент Узбекистана подарил машины?

— Да. Китайский автомобиль BYD. Многие ребята отдали машину своим родителям и семьям. Я подарил её маме.

— Успел поездить на машине?

— Да, после матча было 10 дней. Хоть и китайская, но по уровню очень хорошая машина.

— А в России был свой автомобиль?

— Да. BMW M5 была. Конечно, тяжело её сравнить с китайцем. Там же гибрид, а у меня на бензине. По ощущениям это совсем другое, — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.