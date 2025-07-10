Каррагер восхитился игрой «ПСЖ», сравнив команду Луиса Энрике с «Барселоной» Гвардиолы

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер восхитился игрой «ПСЖ» по ходу матча 1/2 финала клубного чемпионата мира между парижанами и «Реалом» (4:0). Каррагер сравнил «ПСЖ» с «Барселоной» Хосепа Гвардиолы. Каталонец возглавлял сине-гранатовых с 2008 по 2012 год.

«Смотреть на «ПСЖ» – это как смотреть на «Барселону» Пепа! Не найду для них лучшего комплимента», — написал Каррагер в социальной сети X.

Напомним, «ПСЖ», разгромив «Реал», вышел в финал клубного чемпионата мира — 2025. В случае победы над «Челси» в финале турнира парижане выиграют пять трофеев по итогам сезона-2024/2025.