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Каррагер восхитился игрой «ПСЖ», сравнив команду Луиса Энрике с «Барселоной» Гвардиолы

Каррагер восхитился игрой «ПСЖ», сравнив команду Луиса Энрике с «Барселоной» Гвардиолы
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер восхитился игрой «ПСЖ» по ходу матча 1/2 финала клубного чемпионата мира между парижанами и «Реалом» (4:0). Каррагер сравнил «ПСЖ» с «Барселоной» Хосепа Гвардиолы. Каталонец возглавлял сине-гранатовых с 2008 по 2012 год.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

«Смотреть на «ПСЖ» – это как смотреть на «Барселону» Пепа! Не найду для них лучшего комплимента», — написал Каррагер в социальной сети X.

Напомним, «ПСЖ», разгромив «Реал», вышел в финал клубного чемпионата мира — 2025. В случае победы над «Челси» в финале турнира парижане выиграют пять трофеев по итогам сезона-2024/2025.

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