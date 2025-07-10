В «Твенте» подтвердили интерес «Спартака» к Влапу

Технический директор «Твенте» Ян Штройер в общении с журналистами подтвердил интерес московского «Спартака» к Михелу Влапу. Он утвердительно ответил на вопрос о предложении от красно-белых, сообщает Twente Insite.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к полной договорённости по трансферу нидерландского полузащитника Михела Влапа. Московский клуб согласовывает финальные детали сделки с «Твенте». Сумма трансфера составит € 4 млн. С самим игроком уже полностью согласованы все условия трёхлетнего контракта.

В минувшем сезоне на счету атакующего полузащитника 50 матчей во всех турнирах, в которых Влап отметился семью голами и 10 раз результативно ассистировал партнёрам по команде. По данным портала Transfermarkt, стоимость Михела Влапа составляет € 5 млн, а его контракт рассчитан до лета 2026 года.