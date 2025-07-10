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Вадим Раков прокомментировал переход из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды

Вадим Раков прокомментировал переход из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды
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Нападающий Вадим Раков высказался о переходе из московского «Локомотива» в самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

«Мне в любом случае хотелось больше играть, поэтому возник вариант с арендой. Спасибо «Локомотиву», что пошёл мне навстречу. Сейчас мне нравится в «Крыльях», интересно играть и тренироваться. Надеюсь, в сезоне тоже всё получится хорошо. Хочется больше играть, показать как можно лучшую статистику и при этом помочь команде добиться успешных результатов. Просто надо хорошо играть», — приводят слова Ракова «Известия».

В сезоне-2024/2025 чемпионата России 20-летний Вадим Раков провёл 20 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Также на его счету девять игр, два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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