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Андрей Егорычев покинул «Урал» после 7,5 лет в клубе

Андрей Егорычев покинул «Урал» после 7,5 лет в клубе
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Екатеринбургский «Урал» на официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Андрея Егорычева.

«Истёк срок контракта с полузащитником, который выступал за наш клуб 7,5 лет. Андрей приехал в Екатеринбург в статусе игрока Второй лиги, а стал одним из лидеров «Урала», а также самым стабильным игроком команды. Достичь этого удалось благодаря кропотливой работе. Каждый день Андрей делал себя лучше для блага клуба и болельщиков. Поклонников «Урала» он очень ценил и не жалел своего времени на встречи с ними. Также в Екатеринбурге Андрей уделял особое внимание благотворительности. Большое количество людей стали счастливее благодаря его добрым делам.

223 матча, 17 голов, 21 голевая передача – этой статистикой Андрей Егорычев вписал своё имя в историю нашего клуба. Благодарим этого искреннего, отзывчивого и трудолюбивого футболиста за каждую минуту, которую он провёл в футболке «Урала». Желаем успешного продолжения игровой карьеры!» — написано в заявлении клуба.

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Источник: Александр Селихов является самым высокооплачиваемым игроком «Урала»
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