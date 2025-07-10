Игрок сборной Узбекистана Ашурматов обозначил цели команды на дебютном чемпионате мира

Бывший футболист казанского «Рубина» Рустам Ашурматов поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года в составе сборной Узбекистана.

— Чего ждёшь от чемпионата мира?

— Не люблю загадывать. Но мы будем стараться выйти из группы и достойно выступить на турнире. Мы два года назад сыграли вничью 3:3 с Мексикой, обыграли Боливию со счётом 1:0 и проиграли США 0:3. По игре мы были не хуже их. Надеюсь, поборемся за выход из группы. При этом перед чемпионатом мира у нас планируются товарищеские матчи с Уругваем и Аргентиной, — сказал Рустам Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.