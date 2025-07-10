Мурад Мусаев рассказал, кому посвятил победу в РПЛ с «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, кому он посвятил победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Напомним, чёрно-зелёные завоевали золото российского первенства, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене. Мусаев отметил, что посвящает победу владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

— Вспоминая весь свой путь к золоту-2025, кому посвящаете этот титул?

— Сергею Николаевичу. Он сделал для меня очень много, и я хотел стать тренером, который подарит ему этот титул. Хотя «подарит» — неправильное слово. Потому что он сам всё это и создал, во главе этого корабля и стоит, переживал всё, что за эти годы было связано с клубом. Эта победа — для него, — приводит слова Мусаева «Спорт-экспресс».

Мусаев вернулся в «Краснодар» в 2024-м, сменив на посту главного тренера команды уволенного Владимира Ивича. Ранее Мурад работал в академии «быков», а также с первой командой. С 2021 по 2024 год Мусаев трудился в «Сабахе». Чемпионство «Краснодара» по итогам сезона-2024/2025 — первое в истории клуба.