Тренер «Пари НН» Шпилевский сообщил, что защитник Эктов выбыл на долгий срок

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский сообщил, что защитник Александр Эктов получил достаточно серьёзное повреждение и выбыл на длительный период.

– В товарищеском матче с «Сочи» в заявку не вошёл Александр Эктов. У него повреждение? Если да, то насколько серьёзное?

– К сожалению, да, это действительно большая потеря для нас. У Саши имеется хроническая травма колена, которая снова дала о себе знать на тренировке. Не хотел бы вдаваться в подробности. Для меня Эктов – фантастический футболист и личность. К сожалению, скорее всего, он выбыл на длительный срок, – передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.