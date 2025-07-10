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Тренер «Пари НН» Шпилевский сообщил, что защитник Эктов выбыл на долгий срок

Тренер «Пари НН» Шпилевский сообщил, что защитник Эктов выбыл на долгий срок
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Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский сообщил, что защитник Александр Эктов получил достаточно серьёзное повреждение и выбыл на длительный период.

– В товарищеском матче с «Сочи» в заявку не вошёл Александр Эктов. У него повреждение? Если да, то насколько серьёзное?
– К сожалению, да, это действительно большая потеря для нас. У Саши имеется хроническая травма колена, которая снова дала о себе знать на тренировке. Не хотел бы вдаваться в подробности. Для меня Эктов – фантастический футболист и личность. К сожалению, скорее всего, он выбыл на длительный срок, – передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

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