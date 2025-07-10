КДК РФС: «Торпедо» исключено из участников РПЛ сезона-2025/2026

В четверг, 10 июля, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было рассмотрено дело московского «Торпедо».

«В соответствии со статьёй 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 25-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд Первая лига сезона-2024/2025 годов между командами «Торпедо Москва» – «Родина», который состоялся 22 марта 2025 года; матч 29-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд Первая лига сезона-2024/2025 годов между командами «Торпедо Москва» – «Урал», который состоялся 21 апреля 2025 года; матч 32-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд Первая лига сезона-2024/2025 годов между командами «Торпедо-Москва» – «Шинник», который состоялся 11 мая 2025 года) – запретить Скородумову В. В. осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 10 лет.

В соответствии со статьёй 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 25-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд Первая лига сезона-2024/2025 годов между командами «Торпедо Москва» – «Родина», который состоялся 22 марта 2025 года; матч 29-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд Первая лига сезона-2024/2025 годов между командами «Торпедо Москва» – «Урал», который состоялся 21 апреля 2025 года; матч 32-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд Первая лига сезона-2024/2025 годов между командами «Торпедо-Москва» – «Шинник», который состоялся 11 мая 2025 года) – запретить Соболеву Л. Д. осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет.

В соответствии со статьёй 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 25-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд Первая лига сезона 2024-2025 годов между командами «Торпедо Москва» – «Родина», который состоялся 22 марта 2025 года; матч 29-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд Первая лига сезона-2024/2025 годов между командами «Торпедо Москва» – «Урал», который состоялся 21 апреля 2025 года; матч 32-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд Первая лига сезона-2024/2025 годов между командами «Торпедо Москва» – «Шинник», который состоялся 11 мая 2025 года): – исключить ФК «Торпедо Москва» г. Москва из числа участников чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона-2025/2026; оштрафовать ФК «Торпедо Москва» г. Москва на 5 000 000 рублей», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.