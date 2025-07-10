Объявлена бригада арбитров на Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА

В субботу, 12 июля, состоится матч за Суперкубок России — 2025, в котором встретятся «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Игра за трофей состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил бригаду арбитров на этот матч.

Бригада арбитров на матч «Краснодар» – ЦСКА: главный судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Анатолий Цветнов.

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Однако армейцам удалось выиграть Кубок России, за счёт чего они также получили путёвку в Суперкубок.