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«Это оскорбление всему футболу». Адвокат Добровинский — об исключении «Торпедо» из РПЛ

«Это оскорбление всему футболу». Адвокат Добровинский — об исключении «Торпедо» из РПЛ
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Адвокат Александр Добровинский высказался о ситуации с исключением «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Это оскорбление всему футболу. Решение вынесено, когда ещё ничего не доказано, без суда. Если бы не было следствия, суда, а у РФС были бы какие-то сведения — их надо было бы опубликовать. РФС этого не сделал, а дело только идёт. А если через несколько месяцев будет доказано, что Соболев ни при чём и его освободят — что тогда? Что и как тогда отмотать назад», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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