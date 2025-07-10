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Адвокат акционера «Торпедо» Соболева: чего не сделаешь ради «Оренбурга» в нашем футболе?

Адвокат акционера «Торпедо» Соболева: чего не сделаешь ради «Оренбурга» в нашем футболе?
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Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы акционера «Торпедо» Леонида Соболева, высказался о ситуации с исключением клуба из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-зелёные не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Я считаю, что это неправильно, но чего не сделаешь ради «Оренбурга» в нашем футболе? Что касается наших дальнейших шагов, то, естественно, мы всё расскажем Леониду Соболеву, когда я или мой коллега будем у него. И он уже должен принимать решение: идти в CAS или не идти, распускать «Торпедо» или нет. Это его личное дело, его деньги, его трагедия», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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