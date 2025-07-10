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В «Торпедо» впервые прокомментировали решение исключить клуб из РПЛ

В «Торпедо» впервые прокомментировали решение исключить клуб из РПЛ
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Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев прокомментировал решение исключить клуб из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Мы ожидали другого результата. Но оценку справедливости и законности принятого решения дадут наши юристы. Нас исключили только из РПЛ. «Торпедо» будет жить. Решение, будет ли клуб выступать в Первой лиге, будет принято в ближайшее время. У команды с финансированием всё стабильно», — передаёт слова Синяева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам прошлого сезона. Первой стала «Балтика».

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