Костромской «Спартак» объявил о переходе четырёх футболистов

Состав костромского «Спартака» пополнили защитник Владислав Лях, а также полузащитники Егор Назаренко, Иван Енин и Марат Тлехугов. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

25-летний Владислав Лях ранее выступал только в белорусских клубах: БАТЭ, «Динамо-Брест», минское «Динамо» и гомельский «Локомотив». 19-летний Егор Назаренко перешёл в костромской «Спартак» на правах аренды из московского «Динамо». 31-летний Иван Енин имеет опыт выступления за такие клубы, как подольский «Витязь», латвийская «Рига», московское «Торпедо» и новороссийский «Черноморец». 21-летний Марат Тлехугов начинал свою карьеру в молодёжке ЦСКА, с июля 2023 года играл за пятигорский «Машук-КМВ».