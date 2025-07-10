Кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ?

Московское «Торпедо» исключили из Российской Премьер-Лиги по решению КДК РФС. Такое решение было принято из-за коррупционного скандала, в эпицентре которого оказался московский клуб. Президент «Торпедо» Леонид Соболев оказался в СИЗО — его обвиняют в подкупе арбитра. Подозреваемый судья также взят под стражу.

«Чемпионат» предлагает своим читателям предположить, кто заменит «Торпедо» в РПЛ, проголосовав в соответствующем опросе:

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Напомним, чёрно-белые заняли второе место в Pari Первой лиге сезона-2024/2025 и напрямую вышли в РПЛ. Действующим чемпионом России является «Краснодар». Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го.