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Кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ?

Кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ?
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Московское «Торпедо» исключили из Российской Премьер-Лиги по решению КДК РФС. Такое решение было принято из-за коррупционного скандала, в эпицентре которого оказался московский клуб. Президент «Торпедо» Леонид Соболев оказался в СИЗО — его обвиняют в подкупе арбитра. Подозреваемый судья также взят под стражу.

«Чемпионат» предлагает своим читателям предположить, кто заменит «Торпедо» в РПЛ, проголосовав в соответствующем опросе:

Если опрос не отображается, вы можете проголосовать по ссылке.

Напомним, чёрно-белые заняли второе место в Pari Первой лиге сезона-2024/2025 и напрямую вышли в РПЛ. Действующим чемпионом России является «Краснодар». Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го.

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