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«Боль и трагедия». Экс-президент «Торпедо» Маслов — об исключении клуба из РПЛ

«Боль и трагедия». Экс-президент «Торпедо» Маслов — об исключении клуба из РПЛ
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Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о решении исключить клуб из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Сегодня произошла трагедия великого клуба. Вернее произошла не сегодня, но сегодня приобрела официальный статус. Трагедия для болельщиков клуба, а их в стране огромное количество, и всем им много лет. Я со многими знаком лично, кому-то уже глубоко за 60. Для многих это была, наверное, последняя возможность поболеть за любимый клуб в элите. Теперь непонятно, где вообще «Торпедо» будет играть. Для самого клуба это огромная трагедия, огромное чёрное пятно в истории клуба. Больно и тяжело это принимать», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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